Зеленский провел первый разговор с новым президентом Чехии: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным лидером Чехии Петром Павелом. Гарант поздравил коллегу с вступлением в должность и обсудил с ним ситуацию на фронте.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram. Политики также затронули тему движения Украины в Евросоюз и договорились и дальше активно взаимодействовать.

"Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!" – подчеркнул президент.

Напомним: 9 марта Петр Павел официально стал четвертым президентом Чехии. В Пражском граде состоялась его инаугурация. Новый лидер страны ставит себе целью сделать правительство более открытым для людей и событий и вернуть прозрачное и регулярное общение, поскольку люди предпочитают правду и порядочность.

Ранее Павел пообещал продолжить обеспечение помощи для Украины. Новоизбранный глава государства планирует посетить Украину по приглашению Владимира Зеленского.

Небезосновательно лидера Чехии называют большим другом Украины. Как глава Военного комитета НАТО он побывал в нашем государстве в 2018 году. А после начала полномасштабного российского вторжения стал активным приверженцем военной помощи Украине и даже сам собирал средства для помощи ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Павел намерен посетить Украину в ближайшие месяцы. Скорей всего официальный визит политика в Киев придется на апрель;

– новоизбранный президент Чехии Петр Павел неожиданно посетил благотворительный концерт популярной украинской группы "Танок на майдані Конґо", который прошел в Праге в конце февраля. Лидер страны стоял прямо под сценой около толпы украинских поклонников ТНМК.

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