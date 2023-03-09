'Оккупанты могут только терроризировать мирных людей': Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ на Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил 81 пуск ракет разного базирования и запускал дроны-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей.

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Об этом украинский лидер написал в своцсетях. Он также опубликовал фотографии последствий ударов российских ракет и беспилотников по мирным городам страны.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Винниччина. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома", – отметил президент.

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