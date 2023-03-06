Миллионы всегда будут отвечать: ''Героям слава!'': Зеленский пообещал найти убийц украинского военного

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал жуткие кадры казни украинского военного за слова, которые он сказал в глаза своей смерти: "Слава Украине". Гарант призвал граждан нашей страны ответить мужественному защитнику легендарным приветствием "Героям слава".

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При этом президент заверил, что все виновные в этом военном преступлении, зафиксированном на камеру, будут найдены и наказаны. С таким заявлением он выступил, обращаясь через пресс-службу своего Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь – жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта повсюду, где это дает результат для Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что наибольшие потери наши враги несут на Бахмутском направлении. Для российских захватчиков это ключевое направление в войне, но для них это место становится фатальным.

"И я благодарю каждого солдата, кто сражается на этом самом сложном направлении. Кто бьется за все части нашего государства, по всем направлениям. Мы защищаем и будем защищать каждую часть Украины. Придет время – освободим каждый город, каждую деревню нашего государства", – обозначил лидер нации.

Тема Бахмута и боев вокруг него была особо выделена Зеленским в обращении 6 марта. Он предупредил украинцев, что вокруг кровопролитного противостояния множится число домыслов и слухов, в том числе и от людей, которые не имеют никакого отношения к закрытым докладам Генштаба и не могут иметь достоверной информации об обороне.

"Общество должно понимать смысл наших оборонительных операций, истинный смысл. Сегодня на Ставке я прямо задал вопрос и командующему "Хортице" генералу Сырскому, и Главкому Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Или отойти, или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану. Он призвал расследовать убийство российскими оккупантами безоружного украинского военного, видео с казнью которого стало вирусным в сети.

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