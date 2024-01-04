Кирби заявил об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине до решения Конгресса: Кулеба рассказал, есть ли план Б

В Белом доме сомневаются в якобы готовности страны-агрессора России вести переговоры о завершении войны. В то же время там заявляют об отсутствии денег для Украины до того, как Конгресс США примет новые пакеты военной помощи.

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Об этом заявил на брифинге 3 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. А украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не имеет никакого плана Б на случай задержки западной помощи.

По словам американского чиновника, в администрации Джо Байдена сомневаются в готовности российского диктатора вести переговоры с Украиной. О таких "сигналах" от Кремля ранее сообщало издание New York Times.

"Путин совсем не ведет себя как человек, желающий вести переговоры. Он делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени", – отметил Кирби.

В то же время он напомнил, что до принятия Конгрессом соответствующего закона Вашингтон не сможет выделять Киеву военную помощь для борьбы с Россией.

"Мы уже предоставили Украине последний пакет безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы можно было продолжать это делать", – добавил представитель Белого дома.

Он отметил, что при отсутствии дополнительного финансирования у них нет другого "волшебного горшочка", в котором можно было бы найти помощь для Украины.

На этом фоне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил, что Украина верит в план А по военной поддержке со стороны западных стран и не имеет альтернативы в случае ее прекращения.

"У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А. Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО – то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", – высказался министр.

Он говорит, что в случае "теоретической победы" России в Украине лидеры других стран мира "будут искушены пойти по следам РФ" и это потребует от США еще большей, "намного более высокой цены".

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить работу", – заявил Кулеба.

По его словам, Киев верит в свой план А, над которым продолжает работать, и намерен воплотить его в реальность.

Как сообщал OBOZ.UA, после того как республиканцы в Конгрессе США заблокировали пакет военной и финансовой помощи Украине, отмечалось, что администрация Байдена нашла выход из тупика. Новая идея заключалась в том, чтобы профинансировать борьбу Украины против РФ за счет агрессора – использовав замороженные в начале вторжения российские золотовалютные резервы.

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