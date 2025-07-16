'Одной из мишеней была энергетическая инфраструктура': Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Украине. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар российских террористов по Украине. Глава государства подчеркнул, что под основным ударом находились Винницкая, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.

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Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, сейчас специалисты максимально стараются устранить последствия массированной атаки в Кривом Роге. Зеленский заверил, что электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня.

Также глава государства отметил, что вследствие российских атаки ранены 15 человек, среди них один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Зеленский отметил воинов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины, благодаря которым сбито около 200 беспилотников, еще около 140 БПЛА не достигли целей.

"Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решительности, чтобы Россия ощущала наш ответ", – отметил глава государства.

Напомним, в ночь на 16 июля россияне атаковали Винницу. Надранок в городе были слышны взрывы, зафиксированы прилеты в объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью под вражескими ударами также оказался город Кривой Рог в Днепропетровской области. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

Кроме того, в Харькове прогремело 17 взрывов. Захватчики попали в предприятие. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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