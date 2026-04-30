Украинцам в Польше начнут "раздавать" новые документы: как податься на статус с 4 мая

Со следующей недели, то есть с 4 мая, украинцы с временной защитой в Польше смогут подавать заявки на новую карточку проживания – CUKR. Это станет первым шагом к легальному статусу уже за пределами временной защиты.

Об этом сообщили в польском Управлении по делам иностранцев. Обновленный статус позволяет легально жить, работать без дополнительных разрешений, вести бизнес и свободно путешествовать по Шенгенской зоне.

Что такое CUKR

CUKR (от cudzoziemiec-UKR – "иностранец из Украины") – разрешение на временное проживание сроком на три года. Он предназначен для тех, кто решает перейти из статуса временной защиты на полноценный вид на жительство в Польше. После завершения действия CUKR следующее разрешение украинцы будут получать уже на общих основаниях – как и все остальные иностранцы.

Подавать заявки можно через обновленный портал MOS 2.0, который заработал 27 апреля. Прием заявок продлится до 4 марта 2027 года – до момента окончания временной защиты.

Условия для получения CUKR

Право на CUKR имеют украинцы, которые находятся в Польше в рамках временной защиты и имеют PESEL с пометкой UKR. Но есть ключевое условие, которое легко нарушить незаметно:

статус UKR должен быть непрерывным не менее 365 дней до момента подачи заявки

до момента подачи заявки этот статус необходимо иметь по состоянию на 4 июня 2025 года

статус должен быть действительным на день подачи заявки и на день выдачи карты

Но важно помнить, что статус UKR прерывается, если человек выехал из Польши более чем на 30 дней. Причем периоды пребывания со статусом UKR не суммируются — то есть если вы потеряли статус и потом восстановили, "часы" обнуляются.

Украинцам советуют перед подачей заявки проверять свою историю статуса UKR в реестре PESEL: если статус изменился по ошибке (система могла зафиксировать выезд, которого фактически не было), можно обратиться в местную администрацию (ужонду) с заявлением о восстановлении статуса. При наличии документов, подтверждающих пребывание в Польше, непрерывность должны восстановить.

CUKR для детей

Если ребенок соответствует всем требованиям, он может получить статус CUKR, даже если его родители такой карты не имеют. Однако если ребенок родился в Польше после 23 февраля 2022 года, он может получить CUKR только вместе с матерью и только если та также имеет на него право.

Как подать заявку?

Для подачи нужен один из трех инструментов:

доверенный профиль ("личный кабинет") на портале MOS 2.0;

квалифицированная электронная подпись;

электронное удостоверение личности.

