'Один из немногих': Вэнс объяснил, зачем ездил поддерживать Орбана на выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему он ездил в Венгрию накануне парламентских выборов. Он отметил, что поддерживал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах потому, что это один из немногих лидеров в Европе, который может противостоять "брюссельской бюрократии".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. И добавил, что это "было правильно и не касалось России и Европы". А также выразил уверенность, что США будут сотрудничать с новым правительством страны.

Почему Вэнс поддержал Орбана

"Мы, конечно, знали, что есть очень большая вероятность того, что Виктор проиграет эти выборы. Мы сделали это потому, что он – один из немногих европейских лидеров, которых мы видели, что готов противостоять брюссельской бюрократии, которая была очень, очень вредной для Соединенных Штатов. Поэтому, например, когда вы видите, как европейский бюрократ нападает на американскую компанию, иногда единственным голосом "против", единственным голосом в защиту этих американских интересов был Виктор Орбан", – отметил Вэнс.

Он отметил, что его поддержка венгерского премьера не касалась России и Европы, и считает такую поездку "правильным решением".

"Мы поехали, потому что это было правильно – поддержать человека, который поддерживал нас очень долго. Поэтому это не касалось России, и, по сути, это не касалось Европы. Это касалось Соединенных Штатов и того факта, что он был хорошим партнером как для меня, так и для президента лично, а также для Соединенных Штатов", – сказал Вэнс.

Также Вэнс отметил, что ему жаль по поводу поражения партии Орбана "Фидес" на выборах, а также выразил уверенность, что США будут сотрудничать с новым правительством страны.

Что предшествовало

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт накануне парламентских выборов открыто поддержал Виктора Орбана и отметился рядом скандальных заявлений. В частности он заявил, что украинская разведка якобы пыталась повлиять на выборы в США и в Венгрии. При этом он сослался на "последние сообщения разведки США".

"Также стало известно, что украинская разведка рассматривает Венгрию как оперативную зону. Какая политическая мотивация может стоять за нападениями Украины на консервативные патриотические политические силы как в Соединенных Штатах, так и в Венгрии?" – задал вопрос Вэнс.

По его мнению, Украина якобы вмешивалась в американские выборы, помогая демократам. И якобы люди из "украинской системы" за несколько недель до президентских выборов в 2024 году "вели агитацию в поддержку демократов".

"Знаете, например, в украинской системе были люди, которые вели кампанию с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года", – отметил Вэнс.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Орбан впервые выступил после поражения на выборах и рассказал о планах на будущее. Он заявил, что "Фидес" показал себя достойно, и призвал сторонников "реорганизоваться и продолжать бороться за венгерский народ".

Все подробности о парламентских выборах в Венгрии можно почитать по ссылке.

