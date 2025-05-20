"Очевидно, что Россия пытается выиграть время": Зеленский рассказал о разговоре с президентом Финляндии

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили детали беседы с президентом США Дональдом Трампом; по итогам переговоров Зеленский заявил, что РФ пытается выиграть время для продолжения войны и оккупации.

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Деталями разговора со Стуббом Зеленский во вторник, 20 мая, поделился в официальном Telegram-канале. По его словам, в ходе беседы политики проинформировали друг друга об общих контактах с партнерами, в том числе обсудили детали разговора с Трампом, который состоялся накануне.

"Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты. Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию", – заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что Киев работает с партнерами, чтобы давление принуждало РФ к другому поведению.

Глава государства также отметил, что санкции имеют значение, и поблагодарил "каждого, кто делает их более ощутимыми для виновников войны".

"Не сомневаемся, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия", – заявил президент.

Он сообщил, что на вторник запланированы разговоры и с другими партнерами Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 мая Трамп и диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили мирный план по Украине и который длился более двух часов. По итогам беседы Трамп заявил, что переговоры между Украиной и РФ "должны начаться немедленно".

Президент США также сказал, что держит в голове красную линию, "когда перестанет давить на РФ и Украину". В то же время он заявил, что не планирует усиливать санкции, поскольку "есть шанс" на прогресс в мирном урегулировании.

Путин в свою очередь назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и очень полезным" и поблагодарил за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ с Украиной. В то же время он заявил, что прекращение огня возможно только после "достижения соответствующих договоренностей".

Также Трамп дважды провел разговор с Зеленским. Первый состоялся перед запланированным звонком Путину, второй – уже после переговоров с диктатором, к нему присоединились европейские лидеры.

Разговор Трампа с Путиным не приблизил мир в Украине, а наоборот показал, насколько он до сих пор далек, отметили в CNN. В частности, экс-заместитель директора американской разведки Бет Саннер заявила, что разговор сыграл на руку России.

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