'Очередной пример пренебрежения Россией жизни украинцев': в США осудили ракетный удар по Украине

В Государственном департаменте США после очередной террористической атаки российских оккупантов на Украину пообещали, что будут способствовать тому, чтобы страна-агрессор получила наказание. В Вашингтоне заверили, что настроены и дальше поддерживать Украину.

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Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в пятницу, 28 апреля, передает "Укринформ". Американский чиновник подчеркнул, что в условиях продолжающегося более года полномасштабного вторжения РФ, Киев получит от Вашингтона "всеохватывающую поддержку".

Кроме того, Штаты продолжают работать над тем, чтобы Россия получила должное наказание за военные преступления против украинского народа.

Представитель внешнеполитического ведомства США назвал новую ракетную атаку на Украину, в результате которой погибли мирные люди, "еще одним примером в длинном перечне свидетельств наглого пренебрежения Россией жизней украинцев".

"США продолжат делать все возможное, чтобы поддержать украинских партнеров и делать все возможное, чтобы привлечь РФ к ответственности", – подчеркнул Пател.

Напомним, российские военные преступники совершили очередной террористический акт в отношении мирных украинцев. Ночью 28 апреля, совершив ракетную атаку по Украине, они убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Попадания были в частный сектор, есть разрушения и пострадавшие. Все детали атаки по ссылке.

В то же время одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области. Террористической атакой россияне разрушили целый подъезд – погибли 23 человека, 18 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский прокомментировал последнюю атаку страны-агрессора РФ на Украину. Он отметил, что такой террор, который демонстрируют россияне, способно лишь абсолютное зло.

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