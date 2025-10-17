'Очень стильный, хорошо выглядит': Трамп оценил костюм президента Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз оценил наряд своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Похоже, что он завел новую традицию – обсуждать в Белом доме костюм президента Украины.

На этот раз Трамп снова похвалил внешний вид Зеленского. Он дважды обратил внимание на одежду украинского президента.

Встретив Зеленского на крыльце Белого, Трамп оценил его костюм и похвалил. В ответ глава Украины улыбнулся и поблагодарил.

Во второй раз, уже на пресс-конференции, президент США просто рассыпался в комплиментах относительно наряда Зеленского.

"У вас хороший пиджак. Вы хорошо выглядите в этом костюме. Разве это не красиво? Надеюсь, все заметили. На самом деле очень стильно. Мне нравится", – сказал Трамп.

В то же время один из журналистов спросил Владимира Зеленского, в том ли он в том же костюме, что был в прошлый раз.

"Тот же костюм, потому что тот же президент, очень просто. Следующий президент будет иметь другой костюм", – остроумно ответил Зеленский.

"Костюмная" история Зеленского в Белом доме

Напомним, что во время первой встречи президентов США и Украины, еще в феврале этого года, команда американского лидера упрекала Зеленского, что тот пришел в Белый дом без галстука и пиджака.

Начались эти нарекания после того, как американский журналист из пула президента США Брайан Гленн спросил у Владимира Зеленского, имеет ли тот костюм. Гленн первый обвинил главу украинского государства в "неуважении" к США, после чего эти же "аргументы" использовал уже вице-президент Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

Такая травля украинского лидера вызвала негативную реакцию и в самой Америке и по всему миру.

Во время второй встречи Трампа с Зеленским в Белом доме 18 августа Брайан Гленн попросил прощения у украинского лидера и заявил, что на этот раз президент Украины прекрасно выглядит в своем костюме. На что Зеленский ему метко ответил.

"Однако я сменил костюм, а вы нет. Возможно ваш гораздо лучше моего", – с юмором сказал он журналисту.

Не только костюм: Трамп отметил решительность и стойкость Зеленского

Во время переговоров с Владимиром Зеленским глава Белого дома отметил его решительность и стойкость в сложных обстоятельствах. Трамп сказал, что украинский президент является "сильным лидером, который многое пережил" и выразил уверенность, что сможет завершить войну России против Украины.

Президент США подчеркнул, что между ним и Владимиром Зеленским установились хорошие личные и деловые отношения. По словам Трампа, качества Зеленского делают его сильным лидером, способным эффективно вести страну во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. Главные темы переговоров – поставки Украине систем ПВО и ракет Tomahawk для усиления обороноспособности.

