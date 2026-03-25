'Очень прямолинейный': Келлог назвал Зеленского 'суровым' и заявил, что США должны давить на Путина

Соединенные Штаты Америки должны давить на главу Кремля Владимира Путина, чтобы он прекратил войну в Украине. В то же время президент Украины Владимир Зеленский очень похож на американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире американского телеканала Fox News. В своем комментарии он назвал украинского президента "суровым".

"Он очень похож на президента Трампа. Он очень прямолинейный. Не в словах, по тому, какой он есть, как он действует и как он разговаривает. Но я был в Украине. Я видел людей и знаю, что они делают. Я был на передовой, я знаю, что там происходит", – сказал Келлог.

Спецпосланник главы Белого дома также подчеркнул, что война между Россией и Украиной – это не деловая сделка.

"Большая заслуга украинцев в том, что они сделали за последние четыре года впечатляет. Они фактически остановили российскую военную машину, и надо отдать им за это должное. Я думаю, что со временем Путин просто должен осознать, что не сможет выиграть эту войну", – подчеркнул Келлог.

Напомним, ранее Кит Келлог одобрительно назвал Владимира Зеленского "несокрушимым с*чим сыном", потому что он упрямый и имеет свое мнение. Также он сравнил украинского лидера с 16-м президентом США Авраамом Линкольном и первым от Республиканской партии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп назвал специального посланника по вопросам Украины и России Кита Келлога "идиотом" после того, как тот публично охарактеризовал президента Владимира Зеленского как смелого лидера страны, воюющей за выживание. Спор состоялся во время встречи в Овальном кабинете.

