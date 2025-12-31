Трамп назвал Келлога 'идиотом' после его слов о смелости Зеленского

Президент США Дональд Трамп назвал специального посланника по вопросам Украины и России Кита Келлога "идиотом" после того, как тот публично охарактеризовал президента Владимира Зеленского как смелого лидера страны, воюющей за выживание. Спор состоялся во время встречи в Овальном кабинете.

Видео дня

Это является очередным проявлением напряжения в американской политике относительно войны РФ против Украины. Об этом эпизоде сообщает The New York Times.

По данным издания, конфликт между Трампом и Келлогом произошел после того, как спецпосланник опубликовал сообщение, в котором назвал Зеленского "закаленным и смелым лидером нации в состоянии войны". Эта позиция резко контрастирует с риторикой самого Трампа, который неоднократно демонстрировал скепсис в отношении украинского президента и публично выражал сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

Келлог, бывший генерал армии США и один из давних союзников Трампа, настаивал на том, что война для Украины имеет экзистенциальный характер, а ее результат влияет на безопасность всей Европы и международный порядок. Однако в новой администрации его подход все чаще вызывал сопротивление со стороны сторонников деэскалации и сокращения военной помощи Киеву.

Инцидент произошел на фоне хаотичных решений в Пентагоне по поставкам боеприпасов. В частности, была временно заблокирована отправка 18 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые уже направлялись к украинской границе. По словам американских военных, такие паузы в поддержке непосредственно влияют на ситуацию на фронте и приводят к потерям среди украинских военных.

В то же время в Белом доме усиливается убеждение, что Россия имеет преимущество в войне, а Украину следует подтолкнуть к переговорам. Это все больше изолирует Келлога, которого в администрации воспринимают как слишком проукраинского и "человека холодной войны".

"То есть вы называете Зеленского закаленным и смелым?" – спросил президент Трамп, по словам двух очевидцев.

"Господин, так и есть. Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн", – ответил Кит Келлог.

Пересказывая этот эпизод другим советникам, Дональд Трамп впоследствии заявил:

"Он идиот".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Мар-а-Лаго имела все шансы стать если не прорывом, то по крайней мере демонстрацией контролируемого оптимизма: мирный процесс жив, каналы коммуникации открыты, ответственность за срыв договоренностей может сместиться в сторону Москвы.

Именно в этот момент российская сторона запускает историю о "массированной атаке украинских дронов" на резиденцию Владимира Путина – без видео, без обломков, без каких-либо подтверждений, зато с громкими заявлениями, угрозами и традиционным обещанием "пересмотреть переговорную позицию". Совпадение? Для Кремля – слишком удобное, чтобы быть случайным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!