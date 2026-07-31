«Очень непростое решение»: Трамп объяснил задержку с передачей Украине лицензий на производство ракет для системы Patriot

Вашингтон не давал согласия на производство Украиной ракет для систем Patriot и очень осторожно относится к передаче передовых военных технологий. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал 31 июля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Заявление президента США было обнародовано во время трансляции из Белого дома. Трамп подчеркнул, что вопрос передачи технологий производства современного вооружения требует максимальной осторожности, поскольку в будущем они могут быть использованы против самих Соединенных Штатов.

Комментируя возможность производства американского оружия за пределами США, Трамп заявил, что администрация очень внимательно подходит к таким решениям.

"Мы должны быть очень осторожны, разрешая кому-либо производить наше передовое оружие", — сказал президент США.

Он также отметил, что передача современных военных технологий всегда сопряжена с рисками.

"Передавать такие технологии — очень непростое решение. И я не думаю, что это вообще когда-нибудь произойдет. Потому что те, кому вы передаете такие технологии, каким-то образом могут обратить их против вас. Такое возможно", — заявил Трамп.

Новые подробности

Президент США подчеркнул, что именно потенциальные риски определяют подход Вашингтона к передаче военных технологий союзникам . По его словам, американская сторона учитывает возможные последствия таких решений в долгосрочной перспективе.

Ранее Трамп уже высказывался по вопросу локализации производства американского вооружения. Отвечая на вопрос о возможности производства ракет Patriot в Украине, он сказал: "Не уверен. Мы рассматриваем этот вопрос".

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа стороны подтвердили, что обсуждали производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Эти ракеты являются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны.

Что предшествовало

Эти слова Трампа прозвучали всего через два дня после его встречи с президентом Украины Зеленским в Белом доме.

Отчитываясь об этой встрече, украинский лидер подтвердил, что стороны обсудили вопрос совместного производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряд других оборонных инициатив. Владимир Зеленский прямо не утверждал, что Трамп согласился на производство боеприпасов для Patriot в Украине, но назвал встречу "хорошей".

Причем ранее, еще во время встречи в Анкаре, Трамп первым предложил Зеленскому, чтобы Украина сама производила перехватчики для Patriot. И уже в тот же день у нашего государства появилась письменная договоренность с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков.

А вот Варшава рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot в течение ближайших 100 дней. Этот период может стать решающим для хода войны, а польские власти сделают всё возможное, чтобы помочь Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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