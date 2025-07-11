Выборочное правосудие – "друзьям – все, а врагам – закон". Обыски и задержание председателя правления Центр Противодействия Коррупции имеют именно такие признаки. Мы с Виталием знакомы 20 лет и большая часть этого периода была недружественной, потому что он не святой, и не всегда прав, а мы были моложе и еще более ярые в своих убеждениях. Это все не личное, а профессиональные разногласия, которые были с давних времен. Но там где проступки и нарушения не расследуются и дела "прорастают травой" на миллионы и миллиарды потерь для бюджета, не высокий уровень доверия будет иметь эта история и она несет угрозу для всех.

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Далее текст на языке оригинала.

Віталій часто акцентуйований на особистостях і це не вирішувало проблем системи, але саме особистості приймають рішення мститись. Віталій Шабунін був особистим ворогом більшої половині складу минулого парламенту через запровадження електронного декларування, значній більшості поточної політичної групи за системну та болісну критику. Повірте, я цього наслухалась з усіх боків і з перших вуст. Погана новина в тому, що "шабуніними" називають не лише актикорупціонерів, а більшість неурядових структур, які яскраві, впливові, крикливі та помітні. Для когось це чеснота, а для когось – підстава для протидії аж до переслідувань. Якби у 2022 році нас окупували аж до столиці, то в цьому чорному списку росіян на перших місцях до розстрілів був би Шабунін, який обʼєднує непримиренних ворогів. На фоні всього трешу, який відбувається з розслідуваннями у незаконному збагаченні і є публічними, вибіркове правосуддя – зло, бо там не буде ані грама справедливості.

Мені реально шкода дружину та дітей за те, що вони стали жертвами очевидної помсти.

Якщо йти по букві закону, то завтра кожного другого волонтера можна посадити за контрабанду зброї, незаконне розмитнення товарів подвійного призначення тощо. Ну такі реалії вибіркового правосуддя. Можливо він – не правий та вчинив недобросовісні дії, що має бути розплутано, але форма та мотиви не є переконливими для мене. У будь-якій кримінальній справі мотив має значення та аналізується. Вбивство за змовою групи осіб з корисливою метою карається серйозніше, ніж з метою самозахисту, чи випадкове.

Шкода, що ми до цього знову повернулись.