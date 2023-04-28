'Обсудили ситуацию по ввозу украинской агропродукции в ЕС': Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета Мишелем

В пятницу, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава государства обсудил с главой Евросовета запрет на ввоз украинской агропродукции

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Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что в начале разговора сообщил главе Европейского Совета о трагических последствиях очередного обстрела оккупантами украинских городов.

"Провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета. Рассказал о трагических последствиях очередного обстрела украинских городов ракетами и беспилотниками, в результате которого погибли мирные жители, в том числе и дети", – говорится в сообщении.

Далее Зеленский и Мишель подробно обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг запрета некоторыми соседними с нашей страной государствами на ввоз украинской аграрной продукции.

"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии как экономически, так и политически", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в условиях войны с Россией Украина как страна-кандидат на членство в ЕС и сам Евросоюз должны неизменно придерживаться положений Соглашения об ассоциации и норм и правил единого рынка.

Президент отметил, что "любая альтернатива правовому подходу не будет считаться урегулированием проблемы", его слова цитирует пресс-центр ОПУ.

Глава государства призвал к "поиску сбалансированного решения и разрешению ситуации конструктивным и партнерским способом с учетом законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и интересов всех сторон".

"Лучшим решением стало бы продление беспошлинной торговли на неограниченный срок. Такое решение выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств - членов ЕС, которые уже имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения украинского экспорта, а их население получает доступ к дешевой и качественной украинской продукции", – заявил Зеленский.

Как сообщили в ОПУ, Шарль Мишель выразил готовность "присоединиться к разрешению этой неприемлемой ситуации", в частности, через контакты с отдельными причастными лидерами ЕС.

Напомним, сложности с экспортом продовольствия из Украины возникли уже для 4 стран. Так, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда 15 апреля обнародовал решение по эмбарго на украинские сельхозтовары. Решение было согласовано с фермерами, которые обращались к властям страны по защите своих прав и созданию благоприятных условий для продажи сельскохозяйственной продукции на польский рынок. Позже стало известно об аналогичном решении Венгрии и Словакии, а также обсуждении вопроса эмбарго в Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, под угрозой оказался экспорт продовольствия и по "зерновым коридорам " в Черном море. Так, по данным Мининфраструктуры, Россия уже вторично заблокировала инспекцию судов в проливе Босфор. Если "зерновое соглашение" сорвется, потери Украины будут ощутимее, потому что морской путь является основным экспортом продовольствия из страны.

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