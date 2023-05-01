Обсудили программу оборонного сотрудничества: Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Переговоры прошли в понедельник, 1 мая.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, стороны обсудили программу долгосрочного оборонного сотрудничества.

Отдельно президент отметил начало конфискации российских активов и призвал к усилению санкционного давления на страну-агрессора.

Кроме того, собеседники согласовали позиции в преддверии саммита НАТО и других международных мероприятий.

Ранее Джастин Трюдо заявил, что агрессия России должна беспокоить не только Украину, но и весь мир. Дело в том, что эта война РФ против нашего государства может стать примером для подражания другим авторитарным режимам.

Как сообщал OBOZREVATEL, также он выразил уверенность в способности украинской армии и народа отразить вооруженную агрессию России. По его словам, Украина гарантированно это сделает и выйдет победителем в войне.

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