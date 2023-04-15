Нет никакого сомнения в том, что Украина победит, – Трюдо

Премьер-министр Джастин Трюдо выразил уверенность в способности украинской армии и народа отразить вооруженную агрессию России. По его словам, Украина гарантированно сделает это и выйдет победителем в войне.

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Он еще раз повторил, что Канада не будет оставаться в стороне от потребностей украинцев в этой борьбе. Об этом политик заявил во время общения с журналистами, передает "Укринформ".

"Я не сомневаюсь и полностью уверен, что Украина победит", – заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада и дальше будет оказывать Украине не только военную, но и экономическую, гуманитарную, торговую и коммерческую помощь. Среди прочего, будет заниматься проблемой экспорта украинского зерна и работать с партнерами по восстановлению страны.

"Будем работать с друзьями над развитием успешного будущего для себя и всех тех, кто разделяет наши ценности", – добавил глава канадского правительства.

Он подчеркнул, что Канада "никогда не будет оставаться в стороне" от потребностей Украины в борьбе с государством-террористом РФ.

Напомним: на днях Канаду посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. После глава канадского Минобороны Анита Ананд объявила о дополнительной военной помощи ВСУ, которую предоставит компания Colt Canada.

Среди анонсированного в этом пакете поддержки – миллионы патронов, тысячи штурмовых винтовок и десятки пулеметов для украинской армии.

Также Силы обороны получат от Канады восемь танков Leopard2. Известно, что эта тяжелая военная техника уже прибыла в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастин Трюдо рассказал, что Канада ввела новые санкции против РФ и Беларуси, куда попали 14 россиян и 34 российских организаций. Ограничения касаются компаний, связанных с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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