Трюдо: из-за войны РФ должна волноваться не только Украина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что агрессия России должна беспокоить не только Украину, но и весь мир. Дело в том, что эта война РФ против нашего государства может стать примером для подражания для других авторитарных режимов.

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Действия россиян, если они в конце концов будут успешными, могут вдохновить их так же попытаться "перерисовать карту". Об этом Трюдо сказал в пятницу, 28 апреля, во время саммита Global Citizen Now в Нью-Йорке, пишет Voice of America.

"Во всем мире люди смотрят на решение России вторгнуться в Украину и говорят: если это сработает, возможно, это сработает и для нас. Во всем мире авторитарные государства, имеющие несколько большую армию, чем их соседи, смотрят на тот маленький клочок земли через реку, где люди говорят на их языке, или где несколько сотен лет назад провели линию на карте, и по их мнению, не в том месте, они думают: "Почему бы нам не перерисовать эту карту?" – отметил он.

Россия, которая является ярким примером авторитарного государства, сейчас бросает вызов глобальной системе, пытаясь изменить мировой порядок, основанный на правилах. Международное сообщество должно это предотвратить. Только в таком случае другие авторитарные режимы поймут, что решение российского диктатора Владимира Путина было неразумным и ошибочным.

"Поэтому Украина важна. Поэтому Украина важна для Африки, Азии, Южной Америки, для всего мира", – сказал Трюдо.

Политик также добавил, что война России против нашего государства завершится не военным путем, а определенным политическим решением. Однако, по его словам, только Украина может решать, о чем для нее будет приемлемо вести переговоры. Мир должен помочь нам добиться этой позиции.

"Украина должна быть в позиции решать, когда это произойдет, что она готова принять, а за что она готова продолжать борьбу. И мы должны быть рядом с ними", – объяснил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастин Трюдо выразил уверенность в способности украинской армии и народа отразить вооруженную агрессию России. По его словам, Украина гарантированно это сделает и выйдет победителем в войне.

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