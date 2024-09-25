Обсудили подготовку ко второму Саммиту мира: Зеленский встретился с президентом ЮАР Рамафосой. Фото и видео

В среду, 25 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Они обсудили подготовку к проведению второго саммита мира.

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Об этом сообщил Офис президента Украины. Владимир Зеленский продолжает свой рабочий визит в США.

"Мы очень заинтересованы в развитии отношений между нашими странами. Я хочу поблагодарить вас за поддержку во время нашего Саммита мира в Швейцарии. Спасибо за ваших представителей, и мы хотим рассчитывать на постоянную поддержку", – сказал глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что только единство глобальных лидеров может вынудить Путина прекратить войну, а все мирные предложения, основанные на ее замораживании, он назвал бесперспективными.

Владимир Зеленский рассказал о реализации решений первого Саммита мира, в частности о работе на основе отдельных пунктов Формулы мира, и подготовке ко второму Саммиту, а также пригласил Сирила Рамафосу принять в нем участие. Отдельно обсудили, как расширить представительство государств Глобального Юга.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент Зеленский в ООН раскрыл планы Путина с террора украинцев. По его словам, РФ готовит удары по инфраструктуре, от которой зависит работа украинских АЭС. Таким образом, Владимир Путин хочет сломать дух украинцев накануне зимы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ходе всеобщих дебатов Генеральной ассамблеи ООН заявил, что украинская формула мира может стать основой для модернизации существующей в мире безопасной архитектуры и вернуть реальную силу Устава ООН. Дело в том, что украинское предложение не предусматривает права вето и таким образом делает невозможным невыполнение Устава ООН.

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