Россия уничтожила все ТЭС в Украине и готовит удары по атомной инфраструктуре: Зеленский в ООН раскрыл планы Путина по террору украинцев

Войска России разрушили все украинские тепловые электростанции, а также значительную часть мощностей ГЭС. Кроме того, РФ готовит удары по инфраструктуре, от которой зависит работа украинских АЭС. Таким образом Владимир Путин хочет сломать дух украинцев в преддверии зимы – ведь удары по энергетике являются преднамеренными.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Генассамблее ООН. Он отметил: цель Путина – сделать так, чтобы зимой украинцы "замерзли и страдали".

"Россия не может одолевать сопротивление наших людей на поле боя, и поэтому Путин хочет иным образом сломать дух украинцев. И один из его методов – это удары по энергоинфраструктуре. Ныне Россия уничтожила все наши тепловые электростанции, значительную часть гидрогенерации. Путин таким образом готовится к зимы, хочет пытать именно обычных украинцев, живущих в селах и городах. Он хочет, чтобы они замерзли и страдали этой зимой, чтобы заставить Украину сдаться", – сказал президент.

Напомним, все государственные ТЭС "Центрэнерго" в Украине так или иначе пострадали от агрессии РФ. Еще 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области 22 марта 2024 года полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а в апреле – Трипольскую ТЭС на Киевщине. В то же время ТЭС частной энергокомпании ДТЭК РФ атаковала более 180 раз. Как отмечали в компании, потеряно 90% мощностей.

Россия готовит удар по атомной электроэнергетике

Вместе с тем, отметил Зеленский, по имеющейся информации, Россия готовит удар по атомной электроэнергетике Украины. Цель – отключить эти объекты от сети.

Если же это произойдет, подчеркнул президент, последствия будут страшными. Ведь такие действия могут привести к ядерной катастрофе.

"Путин планирует атаки по атомной электроэнергетике, по инфраструктуре, чтобы отключить их энергосети. Он получает помощь со спутников других стран, получает информацию и фото АЭС. Любой удар может привести к ядерной катастрофе, такой день никогда не должен наступить", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Инны Совсун ("Голос"), создать подземные теплоэлектростанции возможно – однако только построив их с нуля. Ведь закопать уже существующие объекты генерации невероятно дорого. Впрочем, на строительство подземных объектов тоже уйдет много средств.

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