Обсудили интеграцию Украины в НАТО и ЕС: Зеленский встретился с главой парламента Португалии. Фото и видео

Глава государства Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Президент поблагодарил делегацию дружественной страны за системную поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России, а также обговорил с ней геополитическую перспективу нашей страны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. В частности, была отмечена важность поддержки со стороны Португалии решения о предоставлении нашему государству статуса кандидата на членство ЕС, евроатлантического курса Украины и укрепления ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время переговоров я отметил важность начала переговоров до конца текущего года о вступлении Украины в состав Евросоюза и НАТО. Это станет мощным стимулом для украинского общества и украинских защитников, уже более 14 месяцев сдерживающих агрессора", – заметил гарант нашей страны.

Также Зеленский поблагодарил за оказанную Португалией поддержку безопасности, в частности передачу танков Leopard 2. Он проинформировал делегацию португальского парламента о первоочередных потребностях Сил обороны в контексте подготовки к контрнаступлению.

"Мы надеемся, что ваши правительство и парламент смогут принять необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой", – сказал президент Сантушу Силве.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политики стороны обсудили программу долгосрочного оборонного сотрудничества.

На выходных украинский лидер провел телефонный разговор, который длился больше часа, со своим коллегой из Франции Макроном. Одной из тем стало "взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира".

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным силам мощного бронетанкового пакета", – подчеркнул президент после завершения делового звонка.

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