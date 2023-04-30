Говорили о Китае? Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 30 апреля, провели телефонный разговор, который длился больше часа. Одной из тем стало "взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира".

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Конкретные государства пресс-служба Офиса президента называть не стала. На сайте ОП сказано, что звонок состоялся в рамках постоянного диалога между Зеленским и Макроном.

Не исключено, что стороны обсудили в том числе позицию Пекина. Отметим, что не так давно французский глава совершил визит в Китай, где его встретил лидер КНР Си Цзиньпин. Эксперты предполагают: Макрон хочет, чтобы Китай помог усадить Украину и Россию за стол переговоров.

Глава Украины поблагодарил лидера Французской Республики за всестороннюю и действенную поддержку, подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно глава государства акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских Сил обороны.

Сообщается, что были договоренности о "дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя".

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", – подчеркнул Зеленский.

Особое внимание уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны быть приняты сильные и конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства и начата процедура приглашения Украины в Альянс, заявили в ОП.

Отмечается, что политики "скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время визита в Китай Макрон поднял вопрос войны в Украине. Он призвал Пекин "привести в чувство" российское руководство и усадить всех за стол переговоров. В то же время глава Франции отмечал, что в настоящее время такие переговоры невозможны, поскольку "погода военная".

– Аналитики не исключают, что французский президент пробудет продвигать на международной арене китайский "мирный план" для завершения войны РФ против Украины.

– Си Цзиньпин тоже высказывался о необходимости мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией. По его словам, эскалации боевых действий допустить нельзя.

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