Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины: Зеленский в Мюнхене встретился с премьером Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели встречу в рамках Мюнхенской конференции безопасности. В ходе переговоров обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии.

Как сообщили в Офисе президента Украины, Зеленский выразил благодарность Королевству Нидерланды и лично Рютте за твердую и весомую поддержку Украины во время полномасштабной российской агрессии, отметив пакет помощи более чем на 2 млрд евро в 2024 году и взносы в Европейский фонд мира, гуманитарную помощь и поддержку проектов по восстановлению Украины.

Он также подробно проинформировал о ситуации на фронте.

Политики на встрече также обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии.

Отдельно речь шла о деятельности авиационной коалиции, важной роли Нидерландов в подготовке украинских пилотов в Румынии и передаче Украине истребителей F-16.

Кроме того, Зеленский отметил успешную взаимную работу над проектом двустороннего соглашения о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7, рассказали в ОП.

Лидеры также обсудили реализацию Украинской формулы мира, подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и интеграцию Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Мюнхене заявил, что одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для этого, по его словам, необходимо усилить систему ПВО.

На полях Мюнхенской конференции президент Украины также провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество.

Также Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэттом Фредериксеном. В ходе переговоров они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины.

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