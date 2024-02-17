Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана: названы ключевые вопросы. Видео

Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Также украинский президент поблагодарил Алиева за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства выразил уверенность, что украинско-азербайджанские отношения будут становиться только крепче. Он отметил, что страны постоянно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и Азербайджана.

В Офисе президента заявили, что Зеленский поздравил Алиева с победой на недавних досрочных выборах президента Азербайджана. Также глава государства отметил помощь Азербайджана в обеспечении надежного функционирования энергетической системы Украины.

"Отдельно поблагодарил Ильхама Алиева за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня и выразил надежду на дальнейший вклад Азербайджана в экономическое восстановление Украины", – заявили у Зеленского.

В ОП подчеркнули, что собеседники скоординировали будущие совместные усилия. Кроме того, Зеленский рассказал Алиеву о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел в Мюнхене переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе переговоров они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонную поддержку Украины.

Ранее Зеленский назвал вывод Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области "профессиональным решением", ключевой целью которого является сохранение жизней украинских воинов. Он подчеркнул, что Украина способна победить в войне с агрессором, однако эта победа зависит не только от мужества защитников нашего государства, но и от готовности Запада помочь ее достичь.