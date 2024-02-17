Зеленский назвал одну из главных целей Украины на 2024 год: для ее достижения нужно усилить ПВО

Одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для ее реализации необходимо усилить систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Гаррис 17 февраля. Украинский лидер заметил, что в прошлом году наше государство повысило ВВП на 5%, в этом году нужно не меньше.

"Чтобы придать Украине больше экономической самостоятельности", – пояснил президент, добавив, что основное условие в этом вопросе – усиление системы ПВО.

Напомним,