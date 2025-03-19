Оборонная и экономическая поддержка Украины среди основных тем: Зеленский встретился с премьером и спикером парламента Финляндии. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хельсинки, где встретился с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и Спикером парламента Юсси Халла-Ахо. В ходе переговоров ключевыми темами стали оборонная и экономическая поддержка Украины и сотрудничество в сфере безопасности.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Зеленский поблагодарил Финляндию за ее непоколебимую помощь и отметил очередной оборонный пакет на 200 миллионов евро.

Вместе с премьером Орпо они обсудили дальнейшие поставки артиллерийских систем и снарядов, усиление украинской противовоздушной обороны, а также инвестиции в производство оружия.

Президент Украины предложил Финляндии приобщиться к закупке украинского вооружения по датской модели.

Президент проинформировал об усилиях по приближению справедливого и длительного мира, в частности рассказал о встрече украинской и американской делегаций в Джидде.

Также лидеры говорили о реализации Меморандума по оборонному сотрудничеству, подписанному между Украиной и Финляндией 13 марта. Ожидается, что этот документ будет способствовать укреплению оборонных возможностей обеих стран.

Кроме того, речь шла о привлечении наибольшего количества стран и международных организаций в коалицию укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении Украины.

Во время встречи со спикером парламента Юсси Халла-Ахо и представителями политических сил Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

"Благодарим за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны, мы рассчитываем на вас. У нас очень крепкие отношения", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на Хельсинки в вопросах евроатлантической интеграции и получения гарантий безопасности.

Он также рассказал, что Украина совместно с европейскими партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности нашего государства.

Завершая визит, Президент посетил зал заседаний парламента и осмотрел последствия бомбовых ударов советских войск по зданию парламента во время зимней войны 1939 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны обсудили пути прекращения войны и достижения продолжительного мира.

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