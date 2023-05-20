Зеленский прибыл в Японию и заявил о приближении мира. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 мая прибыл на территорию Японии, чтобы поучаствовать в саммите G7 в Хиросиме. Глава государства сообщил, что во время этого визита проведет важные встречи с партнерами и друзьями Украины.

Видео дня

Конкретные имена политик не назвал. Соответствующий пост он опубликовал на своем официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Безопасность и усиление сотрудничества нашей победы. Сегодня мир станет ближе", – написал Зеленский.

Первые кадры с прибытием нашего президента на территорию Японии опубликовали местные СМИ. Известно, что он прилетел в страну на самолете после того, как посетил Саудовскую Аравию и прошедший там саммит Лиги арабских государств.

Позже видео того, как Зеленский спустился с трапа самолета, обнародовал Офис президента.

Ранее в KYODO NEWS заявляли, что специально ради Зеленского организаторы встречи G7 сменили повестку дня. Сперва планировалось, что украинский лидер присоединится к мероприятиям онлайн, однако он выразил "сильное" желание поучаствовать лично, говорится в пресс-релизе МИД Японии.

"После тщательного рассмотрения повестки и расписания саммита мы решили, что в заключительный день саммита проведем сессию по Украине среди лидеров G7 с личным присутствием президента Зеленского", – сказано в сообщении дипломатов.

Глава государства в октябре 2019 года уже посещал Японию. Тогда он приезжал в Токио вместе с первой леди Еленой Зеленской на церемонию интронизации императора Нарухито, а также на переговоры с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ. С начала полномасштабной войны России против Украины это первый визит Зеленского в страну восходящего солнца.

Как писал OBOZREVATEL:

– Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что в Японии Зеленский намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом. Переговоры затронут в том числе заявление Байдена касательно подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16.

– По данным Politico, на саммите G7 американский лидер может объявить о новом пакете военной помощи для Украины на $375 миллионов.

– Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявлял, что на встрече G7 страны обсудят вопрос предоставления Украине F-16.

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