'Обеим сторонам придется сесть за стол переговоров': Моди на встрече с Трампом сделал заявление о войне в Украине

Индия в вопросе российско-украинской войны не является нейтральной страной. Она выбрала свою сторону, это "сторона мира".

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Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг, 13 февраля, пишет "Голос Америки". Глава индийского правительства поприветствовал "мирную инициативу" Трампа и заявил, что жертва агрессии Украина должна сесть за стол с агрессором – Россией.

Моди заявил, что Индия выступает на стороне "мира" в вопросе полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Мир думал, что Индия каким-то образом является нейтральной страной во всем этом процессе. Но это неправда. У Индии есть сторона, и это сторона мира", – отметил премьер страны.

Он приветствовал инициативу Трампа по восстановлению мира. По мнению Моди, "диалог, дипломатия и мирное решение" сейчас приобрели особый вес – и об этом он, мол, говорил и российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я сказал ему, что сейчас не эпоха войны, и я твердо убежден, что проблемы не разрешаются на поле боя. Обеим сторонам придется сесть за стол переговоров", – заявил Моди.

При этом, напоминает "Голос Америки", находящаяся на "стороне мира" Индия не присоединилась к международным санкциям, наложенным на страну-агрессору РФ. Более того, она стала второй после Китая страной-поставщиком подсанкционных товаров в Россию.

А вот по объемам закупок российской нефти летом 2024 года Индия Китай даже обогнала: в июле прошлого доля российской нефти в общем импорте Индии составила 44%.

Напомним, ранее издание Financial Times опубликовало материал с утверждением, что Трамп и Путин попытаются договориться о прекращении огня к Пасхе или 9 мая.

Издание отмечает, что разговаривающие с российским диктатором во время войны считают: главная амбиция Путина состоит в том, чтобы создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе. Кремлевский диктатор требует уступок от Украины по территориям, а от Запада – отмене санкций.

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