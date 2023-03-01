Блог | Николай Томенко: Об украденных сотнях миллиардов гривен от игорного бизнеса во время войны по проекту Арахамии-Баума

На засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР заступник Голови НБУ офіційно оприлюднив цифри обсягу тіньового ринку грального бізнесу в Україні.

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НБУ вважає, що місячний дохід від грального бізнесу в Україні мусив би складати 12-15 МІЛЬЯРДІВ гривень, тобто до 180 МІЛЬЯРДІВ за рік!

Державна податкова служба у свою чергу інформує, що в 2021 році учасники грального бізнесу сплатили лише 204 мільйони, а в 2022 році - 730 мільйонів гривень.

Після перевірок НБУ в 2023 році сплата податків різко зросла і в січні 2023 року склала ЛИШЕ за місяць - 269 мільйонів гривень.

Як відомо, лобістами легалізації грального бізнесу та ухвалення для цього відповідного закону, за даним ЗМІ, були очільник президентської фракції Давид АРАХАМІЯ і його приятель - російський бізнесмен і подвійний громадянин Борис БАУМ.

В результаті цього, президент Зеленський з пафосом підписав Закон про легалізацію грального бізнесу в 2020 році та пообіцяв мільярдні надходження до бюджету України.

Для виконання цього завдання була створена Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а вище згаданий Борис БАУМ став одним із її керівників.

Як бачимо із даних НБУ і ДПС, лобісти грального бізнесу ОБМАНУЛИ Президента (якщо вірити, що він не в темі) та допустили розкрадання СОТЕНЬ МІЛЬЯРДІВ гривень!

Мораль цієї історії така:

- чим більше владного пафосу і помпи при лобіювання корпоративних фінансово-податкових рішень - тим більші розкрадання бюджетних коштів;

- якщо у справи із державним бюджетом України залучені громадяни або платники податків інших країн - шукайте наші бюджетні гроші в офшорах або в банках цих інших країн;

- як організацію назвеш - КРАІЛ, так вона і …працюватиме!

П.С. А радники і речники влади на своїх медіа-ресурсах і в соціальних мережах знову будуть закликати пересічних громадян до благодійництва, бо в державному і місцевих бюджетах грошей катастрофічно бракує!!