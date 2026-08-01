ОАЭ помогут Украине в обеспечении безопасности в Черном море и защите морских путей, – Зеленский

президент Украины Владимир Зеленский 1 августа провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. В первую очередь стороны обсудили "поддержку Украины и вопросы безопасности Черного моря, в частности продовольственной безопасности и безопасности морских путей", а также реализацию двусторонних проектов в различных сферах.

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Украина рассчитывает, что ОАЭ помогут нашей стране в обеспечении безопасности в Черном море. Об этом рассказал украинский лидер по итогам переговоров с главой Объединенных Эмиратов.

Что сказал президент

"Беседовал с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Благодарен за полное понимание ситуации и поддержку усилий во имя мира и большей безопасности. Украина всегда помогает тем, кто помогает нам. В этом году украинцы существенно поддержали безопасность наших партнеров в Персидском заливе. Сейчас мы обсуждали, как Эмираты могут помочь нам в Европе, в частности в Черноморском регионе. Речь идет о продовольственной безопасности, безопасности морских путей и расширении возможностей для защиты человеческих жизней", – отметил Владимир Зеленский.

Также стороны обсудили "двусторонние проекты в различных сферах".

Президент не уточнил, о каких именно проектах идет речь, но подчеркнул, что команды и в Украине, и в ОАЭ уже "работают, чтобы все удалось реализовать".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ещё в самом начале марта Владимир Зеленский заявил, что Украина окажет экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздушного пространства от иранских ударных беспилотников. Таким образом, наше государство продемонстрировало фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия со стороны Тегерана".

По состоянию на 17 марта на Ближнем Востоке уже находился 201 украинский военный эксперт – именно для оказания помощи в организации отражения дроновых атак Ирана. В частности, наши специалисты работали в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии.

"Это – военные эксперты, которые знают, как защищаться от дронов типа "шахед". Наши команды уже находятся в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Кроме того, мы сотрудничаем с несколькими другими странами, соответствующие соглашения уже заключены. Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей увенчался успехом", – заявлял по этому поводу украинский лидер.

Украинцы на Ближнем Востоке не только делились опытом, как защищаться от иранских дронов. Наши эксперты также предоставляли партнерам новые, но уже проверенные в боях технологии (в частности, средства перехвата БПЛА), помогали с налаживанием производства, организацией мобильных групп ПВО и т. д.

Поэтому неудивительно, что после ОАЭ и Саудовской Аравии только на Ближнем Востоке 11 стран обратились к Украине с просьбой помочь защитить их инфраструктуру от иранских дронов.

Оказывая такую помощь, подчеркивалось, что Киев ожидает от партнеров конкретных шагов в ответ.

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