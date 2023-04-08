''Это стандартная игра российских спецслужб'': Подоляк пояснил, что стоит за ''сливами'' секретных документов США

Публикация в открытом доступе "секретных военных документов" об Украине (как утверждается, полученных страной-агрессором) демонстрирует стандартную тактику, к которой привыкла Российская Федерация. Москва хочет пошатнуть единство Запада и сделать так, чтобы государства начали подозревать друг друга.

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Ситуацию прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter 8 апреля. Он не подтвердил, что слитые в сеть документы были настоящими.

Чиновник заявил, что это была "стандартная игра российских спецслужб". "Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив", – написал Подоляк.

По его словам, Москва преследовала несколько целей:

– обратить внимание;

– посеять сомнения и взаимные подозрения;

– внести расколы.

На этой неделе в Twitter и Telegram появились, как утверждается, военные документы США с грифом "секретно". Они якобы описывают планы Вашингтона и НАТО по усилению Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением.

Часть данных выглядит крайне подозрительно (например те, которые говорят о потерях Украины и России). Это указывает на версию, что фотографии, опубликованные в интернете, были подделанными или отредактированными. Часть данных, по мнению аналитиков, выглядит подлинной (официальных подтверждений этому нет).

В Пентагоне заявили, что расследуют, кто мог стоять за утечкой. При этом эксперты отмечали, что слитая информация не содержит конкретных боевых планов, например, как, когда и где украинские войска намерены начать свое наступление.

Позже газета The New York Times сообщила, что в открытий доступ могли просочиться более сотни документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Китаю и Ближнему Востоку.

Экс-чиновник Пентагона Мик Малрой заявлял, что такая утечка является "значительной дырой в безопасности", что может помешать украинскому военному планированию. В то же время обнародованные документы он назвал "лишь верхушкой айсберга".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины отметили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальном контрнаступлении первыми узнают российские оккупанты.

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