'Нужны работающие санкции': Моравецкий призвал немедленно созвать Евросовет для обсуждения преступлений РФ в Буче

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует созвать Европейский Совет, чтобы обсудить более эффективные санкции против РФ. Он назвал совершенное оккупантами в Буче и других городах Украины – зверствами и геноцидом.

Об этом глава правительства написал в Facebook. Он требует, чтобы все виновные понесли наказание.

Моравецкий призывает ЕС конфисковать все российские активы, в том числе и олигархов. Также он выступает за скорейший разрыв всех торговых отношений с Москвой.

"Европейские деньги должны перестать поступать в Кремль. Преступный и тоталитарный режим Путина заслуживает только одного: действительно работающих санкций", – сказал польский премьер.

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Он отметил, что резня в Буче – больше, чем сигнал тревоги для Европы и мира.

"Это неистовый крик о справедливости, свободе и праве на жизнь", – подчеркнул Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из районов Бучи после освобождения от российских захватчиков обнаружили пыточную, которую устроили оккупанты. Там также нашли тела связанных и расстрелянных гражданских.

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