'Нужны гарантии на бумаге': Зеленский объяснил, чего ожидает от западных партнеров до вступления Украины в НАТО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, каких гарантий безопасности ожидает от стран антипутинской коалиции до вступления нашего государства в НАТО. Он заявил, что все должно иметь юридическую силу.

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Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с представителями СМИ по случаю Дня журналиста. Он отметил, то лучшими гарантиями безопасности считает членство Украины в альянсе (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Потому что ни одна страна из альянса на сегодняшний день не воюет с Российской Федерацией и другими государствами и именно поэтому я на это обращаю внимание. Хотя мы с вами не понимаем, как работают гарантии безопасности НАТО, потому что не было таких вопросов и слава Богу", – сказал президент.

Зеленский рассказал о гарантиях безопасности пакета, разрабатываемого нашей стороной вместе с международными специалистами и с партнерами.

"С нашей стороны мы понимаем, что сегодня у Украины есть финансовый вопрос, усиление нашего бюджета и помощь в социальных выплатах и т.д., это большие деньги, которые нам дают наши партнеры, ЕС и другие государства мира, это санкционные гарантии потому что мы можем по-разному относиться, но обилие пакетов применено, там есть минусы, но все же там больше плюсов, они все же поддерживают нас и бьют по экономике Российской Федерации. В-третьих, это оружие, как бы то ни было, как бы тяжело нам не было, но такого количества оружия у нас никогда не было", – сказал президент.

По его словам, украинская армия – одна из самых мощных армий в мире не из-за количества оружия, а из-за профессионализма людей и их опыта.

"Поэтому это оборонные гарантии. У нас с вами появились Patriot, у нас появились решения по истребителям F-16 и другие современные истребители, если нам понадобятся другие, посмотрим какое количество будет F-16, у нас появилась такая гарантия. Я считаю, что сегодня этого нет на бумаге, юридически этого нет и поэтому если бы меня спрашивали, какие нам нужны гарантии, вот такие нам нужны гарантии. Если ты не в НАТО, если пока нас нет в НАТО, если нас не видит кто-то пока в НАТО, нам это нужно на бумаге. Моя логика очень проста, чтобы через полгода или через год кто-то из лидеров не начал нарратив относительно того в обществе, что наша экономика устает, мы не можем вам давать соответствующий объем, а если один начнет, другой подключится, 10 стран и все, антипутинская коалиция будет разрушена. Поэтому нам нужны гарантии на бумаге", – заявил Зеленский.

Он считает, что гарантии на бумаге Украине также нужны потому, что война закончится, но нет уверенности в том, что кровавый президент РФ Владимир Путин не вернется на нашу землю с новым вторжением.

"Кто может гарантировать, вернется он или нет, возможно не он, а политики других государств, рисков много. Я считаю, что на бумаге лучше. Мне кажется, там должен быть сигнал, что это действует до тех пор, пока Украина нет главных гарантий, хотя бы что-то подобное Украина должна получить, это о гарантиях", – отметил украинский лидер.

Что касается сроков оформления пакета гарантий безопасности на бумаге, то Зеленский считает, что это может быть реализовано на саммите в Вильнюсе. Также он заявил, что у Украины есть сигналы о будущем членстве в НАТО.

"Для чего нас зовут на этот саммит? Я хочу быть очень откровенным с нашим обществом, если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст, юридические гарантии, то зачем мы встречаемся, чтобы что? Потому что когда мы с вами приезжаем на саммит в Вильнюс, саммит НАТО – это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. Я хочу, чтобы наши люди знали об этом, потому что это ответ на многие вещи. Ответ например на – возвращаться домой или нет и так далее... От Вильнюса должен быть шаг вперед в направлении НАТО или шаг к откровенности", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление украинской армии будет успешным и завершится победой Украины над российскими оккупантами. Кроме того, по мнению министра, победа откроет нашему государству путь к официальному вступлению в НАТО.

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