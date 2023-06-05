Обсудили ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе: Зеленский встретился с Клеверли. Видео

Великобритания неуклонно придерживается курса оказания военной помощи Украине, в приоритете которой стоит учебная подготовка пилотов Воздушных сил на боевых самолетах F-16 и передача ракет Storm Shadow. В преддверии саммита НАТО, который пройдет в начале июля в Брюсселе, Лондон также продолжит лоббировать вступление нашего государство в оборонный альянс.

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К таким выводам пришли президент Владимир Зеленский и госсекретарь иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли во время встречи в Киеве 5 июня. Пресс-служба украинского гаранта сообщила о главном послании нашим западным коллегам.

"Мы благодарны за значительную поддержку, которую Великобритания оказывала и оказывает Украине. Важно, что мы начали дискуссии по коалиции "Петриотов". И Великобритания является частью этих дискуссий", – указал Зеленский.

Также во время визита Клеверли был поднят вопрос продвижения украинской формулы мира и подготовки глобального саммита по ее реализации. Стороны согласились с важностью привлечения к участию в этом мероприятии как можно большего количества государств, в частности, Глобального Юга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что ФРГ может согласиться поставлять Украине современные западные истребители. В настоящее время правительство страны находится в фазе переосмысления.

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", – сказал он.