'Нужно убеждать': Резников объяснил, почему Израиль не дает оружие Украине

Политики Израиля достаточно сдержанны в оказании военной помощи Украине, поскольку государство имеет высокую долю пророссийского населения. Власти принимают решение, учитывая внутриполитическую ситуацию.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что Израиль пока отстаивает позицию, что открытая помощь Украине будет означать разрушение баланса внутри страны и создавать риски.

"Пророссийского населения там достаточно. Соответственно, политики отплясывают эти вещи", – отметил министр, добавив, что сейчас в этом государстве "нужно проводить агитацию и убеждать".

Напомним: ранее Израиль разрешил экспорт в Украину систем борьбы с иранскими дронами. Государство утвердило лицензии на возможную продажу устройств. Решение о военной помощи Украины Израиль принял впервые с начала войны РФ в нашей стране. До этого государство не предоставляло ее, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

В озвученной израильским изданием информации говорится о средствах радиоэлектронной борьбы по подавлению и уничтожению беспилотников, которые могут быть расположены рядом с электростанциями или другими важными объектами, хотя ни одного названия официально или неофициально пока не называется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после российских обстрелов гражданских объектов в Запорожье 21 марта официальный Киев в очередной раз обратился к государству Израиль о предоставлении военной помощи, в частности – системам ПРО для защиты мирного населения;

– ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.

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