"Нужно по-другому ставить вопрос": Портников объяснил, что будут означать для Украины результаты промежуточных выборов в США

Результаты промежуточных выборов в США для Украины следует оценивать не только с точки зрения того, какая партия получит большинство в Конгрессе. Гораздо важнее будет готовность нового состава парламента поддерживать Киев и влиять на политику американского лидера.

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Об этом сообщил журналист Виталий Портников, передает "Эспрессо". Он подчеркнул, что Вашингтону нужен Конгресс, способный сотрудничать с главой государства и не позволять ему игнорировать позицию законодателей относительно помощи Украине.

Портников оценил перспективы поддержки Киева

"Я думаю, что нам нужен был бы Конгресс, который мог бы сотрудничать с президентом Соединенных Штатов с точки зрения победы Украины. Нынешний Конгресс уже принял Акт о поддержке Украины, предусматривающий возобновление финансовой помощи нам. Будем надеяться, что новый состав Конгресса продолжит эту линию", – подчеркнул политический обозреватель.

Он напомнил, что решения в поддержку Украины удавалось принимать даже при республиканском большинстве в Конгрессе, несмотря на сопротивление со стороны отдельных представителей его руководства.

В частности, Сенат до проведения промежуточных выборов одобрил законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, а в Палате представителей соответствующие решения удалось вынести на голосование, несмотря на нежелание спикера.

На выборы в США следует смотреть шире

Поэтому, по мнению журналиста, Киеву не стоит рассматривать американские выборы исключительно как борьбу между республиканцами и демократами. Гораздо важнее способность нового состава Конгресса поддерживать Украину и влиять на политику Белого дома.

"Нужно по-другому ставить вопрос: не какая партия должна победить на выборах, чтобы нам было лучше, а с каким именно Конгрессом нам нужно сотрудничать, чтобы он мог сотрудничать с президентом Соединенных Штатов в плане помощи Украине и чтобы президент США не мог игнорировать точку зрения своих парламентариев. Вот что является самым важным в этой ситуации", – сказал он.

Стоит отметить, что на выборах, которые состоятся 3 ноября, будет полностью переизбираться Палата представителей, а также 35 мест в Сенате США.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал американцев обязательно прийти на промежуточные выборы в ноябре. Во время выступления на съезде республиканцев в Далласе он заявил, что тех, кто не будет голосовать, "ждет ад".

Как писал OBOZ.UA, Трамп заявил, что планирует выплачивать взрослым американцам по $5000. По его словам, средства для таких выплат должны поступить благодаря экономическому развитию, инвестициям и доходам США.

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