"Критикуют дурнократы": Трамп рассказал, как будет финансировать обещанные выплаты по $5000 американцам

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в своей социальной сети, обрушившись с критикой на политических оппонентов. По его словам, Демократическая партия пытается заблокировать выплату каждому взрослому гражданину США по 5000 долларов.

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Отвечая на сомнения скептиков о том, откуда государство возьмет сотни миллиардов долларов на прямые чеки населению, Трамп заявил, что эти средства – результат колоссального развития страны. Об этом американский президент заявил в соцсети Truth Social.

Огромный успех и "безграничный" бюджет

По утверждению главы Белого дома, благодаря его политике США получают "триллионы долларов в виде экономического развития, инвестиций и чистого успеха".

Именно этот масштабный приток капитала и колоссальные доходы государства должны стать базой для формирования фонда так называемого "дивиденда". Трамп подчеркнул, что деньги будут выплачены, потому что американские граждане этого заслуживают.

Шквал критики со стороны демократов

Со стороны представителей Демократической партии инициатива мгновенно подверглась жесткому осуждению. Оппоненты назвали обещанные выплаты популизмом, раскритиковали идею из-за риска нового витка инфляции и нагрузки на государственный бюджет, а также выразили сомнения в том, что закон удастся провести через парламент.

Трамп, в свою очередь, заявил, что демократы просто надеются, что этого никогда не произойдет. Президент привел в пример прошлые законодательные инициативы, а также специальные денежные выплаты, которые оппозиция также называла нереализуемыми, однако они в итоге были приняты. В завершение Трамп призвал граждан голосовать за Республиканскую партию, чтобы "Сделать Америку снова великой".

"Выплата Трампом дивидендов в размере 5000 долларов, предназначенная для всех взрослых жителей США в связи с тем, что наша страна получает триллионы долларов в виде экономического развития, инвестиций и чистого успеха, подвергается критике со стороны дурнократов, которые надеются, что этого никогда не произойдет – но это произойдет", – написал Трамп.

Что предшествовало

Впервые о возможности выплаты масштабных прямых чеков ("дивидендов") взрослым американцам Трамп заговорил на предвыборных мероприятиях Республиканской партии.

Тогда глава государства пообещал, что в случае победы республиканцев и сохранения ими контроля над Конгрессом на предстоящих промежуточных выборах каждый совершеннолетний гражданин США получит разовую выплату в размере $5000.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его нынешнего президентства. Новый опрос показал, что его деятельность поддерживают лишь 33% зарегистрированных избирателей.

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