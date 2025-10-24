'Нужно движение вперед': Зеленский обсудил с Мерцом укрепление украинской противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы обсудить укрепление украинской противовоздушной обороны и согласовать дальнейшие совместные действия. Глава государства подчеркнул, что нужно движение вперед для наработки гарантий безопасности нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Зеленский также рассказал о встрече с Мерцом в соцсетях.

Президент проинформировал канцлера о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, о ее восстановлении и о том, что необходимо для обеспечения энергоснабжения украинских городов и сел.

Стороны также обсудили потребности в оборудовании для газовой промышленности и в средствах на импорт газа.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на лидерство Германии в обеспечении энергетической поддержки.

Отдельное внимание во время переговоров лидеры уделили решениям, которые могут укрепить украинскую ПВО. Они обсудили конкретные шаги и возможность Германии продолжить укрепление украинской противовоздушной обороны.

Зеленский и Мерц скоординировали позиции накануне встречи коалиции желающих в Лондоне. Президент подчеркнул необходимость прогресса в наработке гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, лидеры рассмотрели механизм использования замороженных российских активов для защиты Украины. Зеленский подчеркнул важность поддержки Германии в этом вопросе.

С кем еще Зеленский говорил об укреплении украинской ПВО

В рамках заседания Европейского совета в Брюсселе (Бельгия) 23 октября президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами стран ЕС. В ходе разговоров украинский лидер информировал политиков о последствиях вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины и обсуждал возможности усиления украинской ПВО.

Так Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они обсуждали вопросы оборонных проектов и усиления ПВО в нашем государстве.

Они уделили особое внимание совместным оборонным инициативам, направленным на усиление защиты украинского воздушного пространства.

Также в Брюсселе Зеленский провел еще одну встречу – с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе разговора президент подчеркнул, что наше небо нуждается в дополнительной защите – Россия усилила обстрелы энергетических объектов, поэтому Украине нужно усилить ПВО.

"От этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы", – отметил Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский призвал страны Европы уступить очередь на системы Patriot. Он попросил европейские государства проявить солидарность и позволить Украине получить эти системы ПВО раньше, чем это предусмотрено в производственной очереди. Глава государства подчеркнул, что речь идет не просто о технике – это вопрос жизни и смерти.

