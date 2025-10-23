"Спасение жизней должно быть приоритетом": Зеленский призвал страны Европу уступить очередь на системы Patriot

Президент Владимир Зеленский призвал европейские государства проявить солидарность и позволить Украине получить системы противовоздушной обороны Patriot раньше, чем это предусмотрено в производственной очереди. Глава государства подчеркнул, что речь идет не просто о технике – это вопрос жизни и смерти.

Он напомнил, что украинские города ежедневно подвергаются российским ракетным ударам. Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании Евросовета.

Он обратился к лидерам стран Европейского Союза с просьбой активнее поддерживать Украину в укреплении ее противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что уже обсуждал этот вопрос с правительством США и оборонными компаниями, которые поставляют системы. Проблема заключается в том, что даже при оплате новых батарей Украина должна ждать своей очереди, потому что впереди стоят другие страны. При этом некоторые государства имеют Patriot, но используют их не так интенсивно, как это нужно Украине.

Президент подчеркнул, что защита неба над Украиной – это вопрос общей европейской безопасности. По его словам, когда государства Европы поддерживают друг друга в сфере ПВО, выигрывает весь континент, ведь российская агрессия не имеет границ.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский выступил на заседании Европейского совета, подчеркнув важность получения Украиной дальнобойного вооружения. По его словам, переговоры о предоставлении ракет "Томагавк" продолжаются и государство держит связь с партнерами, которые могут оказать соответствующую помощь.

