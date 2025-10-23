'От этого зависит безопасность воздушного пространства Европы': Зеленский обсудил с Туском защиту украинского неба

В рамках заседания Европейского совета в Брюсселе (Бельгия) президент Украины Владимир Зеленский провел еще одну встречу – с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Переговоры состоялись в четверг, 23 октября.

О чем разговаривали Зеленский и Туск

Глава украинского государства подчеркнул, что наше небо нуждается в дополнительной защите. О ходе разговора сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.

Зеленский рассказал о том, Россия усилила обстрелы энергетических объектов, поэтому Украине нужно усилить ПВО.

"От этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы", – заметил президент на своем канале в Telegram.

Именно поэтому одними из главных тем были военная поддержка Украины и совместные оборонные проекты. Зеленский подчеркнул, что наша страна заинтересована в инвестициях польских компаний в украинский ОПК.

Кроме того, стороны говорили об использовании кредитного механизма Евросоюза SAFE для реализации совместного производства в оборонно-промышленном секторе, которое будет одинаково выгодным всем его участникам.

"Спасибо Дональду Туску за хороший разговор. Должны и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности наших народов", – подытожил Зеленский.

