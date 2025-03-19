'Нужно брать лицензии и открывать свои заводы': Зеленский рассказал об обеспечении Украины средствами ПВО

Украина особенно нуждается в помощи с обеспечением ПВО. И партнеры нашей страны понимают, что, несмотря на то, какая будет тишина, когда и где она будет, у Украины нет собственного производства различных средств противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, организованной онлайн 18 марта. "В Украине нет производства. Пока. Но, тем не менее", – напомнил он.

"Мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет – не хватит этого ПВО, нужно заказывать, договариваться с другими странами, брать лицензии и открывать их заводы в нашей стране", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что вопрос ПВО важен, поскольку мы не производим ракеты для этих комплексов.

"Но Европа это понимает и прилагает все усилия для закрытия этого вопроса", – заверил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский прокомментировал публикации СМИ об острой нехватке ракет для зенитно-ракетных комплексов SAMP-T. Президент сказал, что в условиях полномасштабной войны страна всегда нуждалась в большем количестве ракет Aster-30. Никогда не было такого, чтобы их было достаточно.

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