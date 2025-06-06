"Нужна решимость на всех уровнях": Зеленский обратился к участникам III Международного саммита городов и регионов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам III Международного саммита городов и регионов, который объединил представителей местного самоуправления из разных стран. Он подчеркнул, что политическая работа ради мира должна осуществляться не только на национальном уровне, но и в городах и громадах.

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Об этом Зеленский сказал во время участия в открытии III Международного саммита городов и регионов. Он также поблагодарил представителей европейских городов за единство и прочность, за то, что они с Украиной, а значит со всей Европой, за помощь украинцам. Благодаря сотрудничеству уже восстановлены сотни объектов инфраструктуры, удалось пройти сложные зимы, несмотря на попытки России вызвать блэкаут, получено более 7 тысяч единиц энергетического оборудования и реализованы сотни проектов в альтернативной энергетике.

"В течение лет этой войны многие из вас действительно сильно помогают Украине, нашим общинам, украинцам – людям, семьям, детям – всем нам. Мы за это очень благодарны", – заявил президент.

Президент подчеркнул, что лидеры общин и мэры должны нести правду своим людям и поддерживать друг друга в условиях войны. Именно такая солидарность, по мнению Зеленского, поможет эффективно противостоять агрессии России и усилить давление на врага через дипломатические, политические и экономические средства.

"Мир – это задача не только для политиков общенационального уровня. Нужна правда, которую могут донести до своих людей руководители городов и общественные лидеры. Нужно, чтобы политическую работу ради мира поддерживали и на уровне местного самоуправления. Нужно, чтобы города и громады могли поддерживать друг друга", – заявил президент.

Президент призвал местных лидеров быть решительными и активными, ведь чем больше городов будут говорить о войне и последствиях российской агрессии, тем сильнее будет международный ответ. Он также подчеркнул, что только совместными усилиями и справедливым давлением можно заставить Россию искать мира и не допустить повторения подобной трагедии в будущем.

"Поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на Россию – поддерживайте дипломатию, политическое и экономическое давление. Нужна решимость на всех уровнях, и чем больше городов и общин об этом говорят, тем лучше. Решительность, чтобы никто и никогда не смел повторять то, что делают россияне против Украины, и чтобы россияне были вынуждены искать мира", – заявил Зеленский.

Во время выступления он также отметил, что 6 июня все, кто в Украине, стали свидетелями "очередной грубой российской атаки против украинских городов по всей территории нашего государства: от Чернигова на Севере нашей страны до Луцка на Западе, от Киева до наших южных регионов". За одну эту ночь враг выпустил по стране более 400 ударных дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических ракет. Президент рассказал о повреждении и разрушении городской и гражданской инфраструктуры, промышленных предприятий.

"Россияне сожгли даже очередной склад с гуманитарной помощью. Такая российская война – они воюют против городов и против самой жизни. И везде, куда зашла российская армия на территории Украины, везде, где есть, к сожалению, российская оккупация, – везде нет нормальной жизни. А в некоторых городах вообще, к сожалению, ничего не осталось – только выжженные руины", – заявил глава государства.

Кроме этого, Зеленский отметил ценность культурного сотрудничества и помощи украинцам, которые нашли временное убежище за рубежом. Он подчеркнул важность продвижения Украины к членству в ЕС, ведь страна имеет что дать Европе – опыт, силу, единство и стремление к свободе.

Глава государства призвал партнеров поддерживать дипломатическое, экономическое и политическое давление на Россию, а также новые санкции, чтобы приблизить справедливый мир и гарантировать безопасность всей Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар страны-террориста России по Украине 6 июня. По его словам, оккупанты атаковали дронами и ракетами ряд областей нашей страны, в результате чего есть погибшие и несколько десятков раненых.

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