'Нужен сильный ответ': Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов РФ направила на Украину и отреагировал на вторжение БПЛА в Польшу

Массированная воздушная атака России в ночь на вторник снова ударила по многим регионам Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что только за одни сутки враг выпустил около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет.

Под ударами оказались 15 областей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Наиболее резонансным случаем стал обстрел в Волочиске Хмельницкой области. Там ракета попала в обычный швейный цех. По словам главы государства, на месте работают спасатели, известно по меньшей мере о трех пострадавших.

На Житомирщине же атака унесла жизнь человека. Президент выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Сейчас спасатели работают в Волочиске Хмельницкой области, где россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху. По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших. Это лишь одно из мест сегодняшнего массированного удара россиян: около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 наших областей. К сожалению, в результате обстрела на Житомирщине погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский отметил еще один опасный случай - в воздушное пространство Польши, государства-члена НАТО, залетели российско-иранские дроны-камикадзе типа "Шахед".

Глава государства отметил, что Россия постоянно "испытывает границы возможного" и пользуется отсутствием жесткой реакции Запада.

"Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг – российско-иранские "шахэды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а не менее 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", - подчеркнул он.

Президент отметил, что это крайне опасный прецедент для Европы.

"Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать", - пояснил он.

Он призвал партнеров к решительным действиям. В частности, усиление санкционного давления, предоставление достаточного количества современного оружия и согласованного международного ответа.

"Слишком долго уже длится санкционная пауза. Откладывание ограничений по России и ее сообщниках означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС. Утром в воздушном пространстве Украины появились десятки крылатых ракет.

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку оккупантов на поселок Яровая "откровенно зверским ударом". Украинский лидер призвал международных партнеров к "сильным действиям, чтобы Россия перестала нести смерть". По словам Зеленского, такие удары России не должны остаться без должной реакции мира.

