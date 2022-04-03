Нужен конкретный документ: Песков назвал условие встречи Зеленского и Путина

В Кремле назвали мирные переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и РФ Владимиром Путиным "теоретически возможными". Встреча на высшем государственном уровне может состояться после оформления делегациями конкретного документа по соглашению.

Об этом в воскресенье, 3 апреля, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Интересно, что провластный "журналист" Павел Зарубин, бравший у чиновника интервью, отметил: РФ ранее всегда отказывалась от прямых переговоров президентов. В ответ представитель президента РФ стал отрицать это.

Он заверил: мол, глава Кремля "никогда не отказывался от такой встречи" и она действительно может произойти.

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"Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи", – сказал Песков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее переговорщик от РФ Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора для встречи Зеленского и Путина пока что не готов. Он утверждает, что ряд вопросов удалось согласовать, но делегациям еще "предстоит большая работа".

В то же время представитель Украины Давид Арахамия говорил: неофициально Кремль принял предложения Украины по будущему документу, но "камнем преткновения" остается вопрос оккупированного Крыма.

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