Сколько украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающим государством в составе ЕС: результаты опроса

Большинство украинцев снова начали верить в светлое будущее страны. Согласно последнему опросу, проведенному в начале октября 2025 года, 56% граждан убеждены, что через 10 лет Украина будет процветающим государством и членом Европейского Союза.

Это значительный рост по сравнению с маем, когда оптимистов было всего 43%. Об этом свидетельствует социологический опрос КМИС.

Зато доля тех, кто видит Украину через десятилетие разрушенной экономически и с массовым оттоком населения, сократилась с 47% до 31%. Таким образом, уровень общественного оптимизма почти вернулся к показателям конца 2024 года.

Социологи отмечают, что положительные изменения зафиксированы во всех регионах страны, хотя на Западе прирост оптимизма является наименьшим. В то же время именно этот регион демонстрирует легкое снижение ощущения общественного единства, тогда как в других регионах оно или осталось стабильным, или даже выросло.

Что касается возрастных групп, то старшие украинцы настроены наиболее позитивно: среди респондентов в возрасте 60+ баланс оптимистических оценок составляет +39%, среди 30–59-летних – +23%, тогда как среди молодежи 18–29 лет – только +10%.

Опрос также показал, что пессимисты значительно чаще допускают возможность территориальных уступок. Так, среди тех, кто считает, что Украина через 10 лет будет разрушенной, 42% готовы признать отдельные оккупированные территории частью России, тогда как среди оптимистов – только 22%.

Также по результатам опроса Harvard CAPS / Harris poll, который провели в начале октября, 68% американцев считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить новые санкции против страны-агрессора России. В то же время32% опрошенных выступили за более осторожную политику, чтобы избежать эскалации.

