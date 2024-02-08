Рупор патрушева, соврав по привычке, что он рупор не патрушева, а тех кремлёвских элит, которые пытаются ему противостоять, сообщил в то же время не от имени своих башен в кремле, а как раз от имени патрушева (который сейчас в россии всё и решает) новые ориентиры Украине и Западу.

В предлагаемом мирном плане мир должен быть установлен на базе фактического размежевания сил на момент переговоров, но даже с возможным территориальным обменом: россия освобождает юг, то есть захваченную часть Запорожской и Херсонской областей, взамен забирая полностью Донбасс (и оставляя за собой Крым).

Если Украина и Запад на это не согласятся, начнётся гибридная атака — не от имени россии! — на страны Балтии, а также на те страны Европы, которые наиболее существенно помогают Украине, чтобы им стало не до неё.

Гибридная атака будет, в частности, включать массовый терроризм пятых колонн, блокирование дорог, кибератаки (включая уничтожение банковских систем), а также поток мигрантов.

Это окончательно остановит помощь НАТО Украине, после чего с ней можно будет договариваться на вышеуказанных началах, причём возможность территориального обмена является относительно новым элементом.

Адресат предложения — не Украина. Адресат — явно Европа. И если раньше собирались ждать выборов в Америке, то теперь их ждать не будут и начнут всё сразу после того, как пройдут "выборы" (и возможные властные рокировки) в россии.