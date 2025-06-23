Норвегия будет производить в Украине надводные дроны: раскрыты детали договоренностей

Норвегия будет разрабатывать и производить беспилотные надводные дроны в Украине, которые будут использовать Силы обороны страны для борьбы с вторжением РФ. Для этого будут использовать технологии норвежской оружейной компании Kongsberg Defence & Aerospace.

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Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили на официальном аккаунте Министерства обороны Норвегии в социальной сети Х. Объявление сделал норвежский министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик, который находится с официальным визитом в Украине.

Отмечается, что правительство Норвегии выделило около 6,7 млрд норвежских крон (580 млн евро) на поддержку "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

"Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), производство которых будет базироваться в Украине", – сказал глава ведомства.

В министерстве добавили, что оружейная компания KDA подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

"Надводные дроны играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", – подытожили в оборонном ведомстве страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня вУкраину впервые прибыл с визитом министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Он обсудил с президентом Владимиром Зеленским дальнейшее оборонное сотрудничество, с акцентом на сопроизводство и инвестиции в производство украинского оружия и усиление нашей ПВО.

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