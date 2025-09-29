'Номер один': Зеленский назвал оружие, которого боится любой агрессор

Украина нуждается в максимальном единстве с международными партнерами, четкой координации действий и поддержке оборонных программ PURL и SAFE. Глава государства подчеркнул, что именно единство является главным оружием против агрессора.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Варшавском форуме по безопасности. Он подчеркнул, что даже несмотря на попытки России разделить европейские страны, большинству государств удалось сохранить общую позицию.

Глава государства подчеркнул, что поддержка Украины со стороны партнеров остается мощной. Также он напомнил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу дронами, и именно лучшая координация позволила бы уменьшить масштабы последствий.

Президент акцентировал, что инициатива PURL дает возможность Украине покупать американские системы противовоздушной обороны и ракеты. К программе уже присоединились шесть государств, и Киев ожидает расширения участия, в частности со стороны Польши.

Зеленский также сообщил, что в рамках программы SAFE Украина готова к кооперации с партнерами в сфере защиты воздушного пространства. По его словам, украинские дроны-перехватчики являются уникальной технологией, которая требует дополнительного финансирования и может стать действенным инструментом в борьбе с воздушными угрозами.

Напомним, также на форуме президент Украины призвал европейских партнеров объединить силы для противодействия российским воздушным угрозам. Он предложил создать совместный региональный щит, который бы защищал страны Европы от атак дронов и ракет.

