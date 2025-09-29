Зеленский предложил европейским партнерам создать общий щит против российских воздушных угроз. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров объединить силы для противодействия российским воздушным угрозам. Он предложил создать совместный региональный щит, который бы защищал страны Европы от атак дронов и ракет.

Об этом глава государства заявил на Варшавском форуме по безопасности. В начале своего выступления Зеленский напомнил о словах польского интеллектуала Ежи Гедройца: "Без свободной Украины не может быть свободной Польши".

Президент подчеркнул, что Россия никогда не ограничивается одной страной и что украинская оборона сегодня сдерживает агрессию не только на собственной территории, но и в Европе в целом.

Зеленский поздравил Молдову с победой проевропейских сил на выборах, отметив, что это остановило попытки России дестабилизировать страну. В то же время он предостерег, что Грузия, в отличие от Молдовы, все больше отдаляется от Европы, и призвал не закрывать глаза на то, что происходит там и в Беларуси.

Президент подчеркнул, что последние инциденты с дронами и нарушением воздушного пространства в Польше, Эстонии и странах Северной Европы – это попытки Кремля проверить пределы терпения НАТО. Он отметил, что почти все актуальные угрозы безопасности на континенте происходят от разрушительных действий России.

"Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать общий, действительно надежный щит против российских воздушных угроз. Это возможно. Украина может противодействовать всем типам российских дронов и ракет, и, если мы будем действовать в регионе вместе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого. Если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну и будет вынуждена искать другие способы сосуществовать", – заявил Зеленский.

Президент также отметил необходимость перекрыть возможные пути для использования Россией гражданских танкеров в Балтийском море как платформ для запуска дронов.

Зеленский призвал ЕС быстро принять 19-й пакет санкций и использовать замороженные российские активы для обороны и восстановления Украины. Он подчеркнул, что Европа должна действовать не менее решительно, чем США, демонстрируя единство в противостоянии Москве.

Отдельно президент подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз – это не только политический шаг, но и мощный элемент безопасности для всего восточного фланга Европы.

"Геополитический вакуум всегда открывает путь для российской агрессии. Поэтому Украина должна присоединиться к Евросоюзу, и она это сделает. Мы делаем все необходимое для этого. И важно, чтобы вступление Украины не откладывалось из-за внутренней политики той или иной страны. Речь не о том, через что мы уже прошли в истории, а о том, чего мы все должны избежать. А мы должны избегать любой зависимости от России. Поэтому наша независимость, наша сила и наше вступление в Евросоюз – это также и ваша сила, ваша независимость и ваша сильная позиция в Евросоюзе. Со своей стороны украинцы не подведут. Украина будет защищать свою независимость, а вместе с ней – свободу своих соседей и, конечно, свободную Польшу", – сказал Зеленский.

