'Никуда не денется': Бессмертный оценил, может ли Трамп выйти из переговоров по установлению мира в Украине

Президент США Дональд Трамп больше не сможет выйти из переговорного процесса по миру в Украине без серьезных политических последствий. Соединенные Штаты фактически сорвали подготовку к переговорам, не предоставив ни одного согласованного документа, а так называемый план Трампа оказался противоречивым и непригодным для серьезного обсуждения.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. По его словам, ключевой момент в этой истории – отсутствие реального документа, вокруг которого могли бы строиться переговоры. Хотя США еще в Париже представили определенную инициативу, обсуждение свелось преимущественно к теме прекращения огня. Настоящего детализированного мирного предложения, которое могли бы обсудить все стороны, не существовало.

"Если посмотреть на официальные данные, то главное содержание разговора сводилось к обсуждению введения всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня. Ключевая проблема возникла вокруг обсуждения темы по поводу войск сдерживания, или, как говорят европейцы, "коалиции сил желающих". Что касается Крыма, то СМИ приводили разные данные. Одни говорят, что речь идет о признании Соединенными Штатами субъектности России над Крымом, а другие пишут, о признании Украиной субъектности РФ над Крымом. На самом деле это взаимоисключающие пункты, о которых говорить, что это серьезно обсуждалось, не приходится, потому что они все противоречили друг другу. Это, скорее всего, была утечка определенной информации или умышленный вброс", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что ни одного документа Украина не получила – ни в Париже, ни в Берлине, ни в Лондоне.

"И когда стало ясно, что будем обсуждать в Британии, то оказалось, что только украинская сторона подготовила проект документа, касающегося прекращения огня. Собственно это свидетельствует о том, что Вашингтон не выполнил договоренности, не направил документ участникам переговоров, априори шел на срыв этих переговоров. Собственно, об этом знали уже с 21-го и в Лондоне, и в Берлине, и в Париже. И понимали, что, очевидно, Вашингтон идет на срыв. Причем уже как позже стало понятно, Белый дом будет делать виновной украинскую сторону. Ведь никакого согласованного плана, даже в виде проекта, документа, вещи, о которых сейчас пишет пресса, не существует. Никакого проекта или документа ни Украина, ни европейские столицы не получали", – сказал он.

Эксперт напомнил, что Украина в свое время получила четкую позицию администрации Дональда Трампа по Крыму. Когда он был президентом, а Майк Помпео — государственным секретарем США, была принята декларация о непризнании оккупации Крыма российскими войсками. Документ был подписан в присутствии украинского посла и представителя крымскотатарского народа – главы Меджлиса Мустафы Джемилева – и опирался на известную декларацию Веллеса. Именно эта декларация, утвержденная Госдепом в 1940 году после оккупации Балтии Советским Союзом, показала, что США не признают силового захвата территорий.

"А теперь смотрите, что происходит. Wall Street Journal говорит, что Соединенные Штаты признают право субъектности России над Крымом, но они по их законам не могут этого сделать. Второе – этого не может сделать и Украина в силу того, что это преступление уголовное, это государственная измена. Поэтому ситуация выглядела так, что к моменту, когда договорились в Париже, что американцы подготовят проект документа, но они уже знали, что не могут прописать подобные вещи, это не будет выполнено, потому что его невозможно выполнить. Эти люди настолько непрофессиональны, мало того, что они убивают Соединенные Штаты Америки, они еще разрушают доверие к себе и создают абсолютно невыносимую ситуацию в международных отношениях", – сказал Бессмертный.

Что касается участия США в переговорном процессе, то, как он отмечает, у Дональда Трампа уже нет пути к отступлению. До недавнего времени он еще надеялся добиться определенного результата, чтобы впоследствии выйти из процесса, однако после провала в Лондоне такой возможности больше нет. По мнению дипломата, "московский диктатор" не позволит Трампу просто сойти с дистанции.

"Трамп уже не соскочит. До этого события он еще мечтал, что у него есть возможность, достигнув какого-то результата, спрыгнуть по этому вопросу, но его уже московский диктатор не упустит. Трамп уже столько "накосячил" по этому делу, он настолько натворил глупостей, что как только соскочит, все это, о чем я вам говорю и другое, по Ирану, Ближнему Востоку, будет обнародовано. И все узнают, кто действительно завалил этот переговорный процесс. Поэтому Трамп не соскочит теперь уже с этой ситуации. Обратите внимание, как он на днях начал обвинять своих советников в том, что они не хотят заниматься процессом. Потому он уже никуда не денется", – объяснил дипломат.

Проблема также состоит в том, что Трамп не может конструктивно влиять на процесс – и не осознает этого. Его окружение, в частности специальный представитель Виткоффа, играет двойные игры, действуя то в интересах России, то Ирана, то террористических группировок на Ближнем Востоке. Виткофф, по словам Бессмертного, – некомпетентное лицо, вредящее национальным интересам США, одновременно подставляя и самого Трампа.

"В этом случае должны работать Госдеп, советники президента, но мы имеем дело с ситуацией, когда они не способны управлять этим процессом. И потому они провалили встречу в Лондоне", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "оказывает на Россию большое давление" для завершения войны в Украине. В то же время , РФ якобы готова "пойти на уступку" и "перестать захватывать всю страну".

Кроме того, президент США сказал, что имеет свой дедлайн на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Он не назвал конкретный срок, но выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров.

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